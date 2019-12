Muere Paulo Pereyra en triatlón: ¿cómo murió el atleta?

El mundo del deporte está de luto, luego de conocerse que en la famosa competencia Ironman Cozumel, que reunió a más de 2,200 atletas de diferentes partes del planeta, perdió la vida un corredor y nadador.

El triste anuncio lo hizo según diarios mexicanos como “Vanguardia”, el propio Comité Organizador del evento deportivo, donde se reveló que la víctima respondía al nombre de Paulo Pereyra.

El Comité manifestó que la muerte del deportista obedeció a un paro cardíaco y que ocurrió justo en la etapa de natación de la triatlón.

A través de un comunicado a la opinión pública, los organizadores de la competencia lamentaron el deceso del atleta, y manifestaron que los esfuerzos por mantenerlo con vida resultaron en vano.

“Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de un participante del IRONMAN Cozumel. El atleta requirió atención médica durante la fase de natación del evento efectuado el domingo y fue trasladado a un hospital cercano donde fue atendido”, dijo la organización.

El atleta era originario de Brasil y estaba participando en la categoría de competidores de entre los 40-44 años.

“Nos unimos a la pena de los familiares y amigos del atleta y continuaremos ofreciéndoles apoyo en estos difíciles momentos. El bienestar de nuestros atletas es siempre prioridad por lo que continuamos trabajando en conjunto con las autoridades para proporcionar un ambiente seguro para todos los competidores. En respeto a la familia y a la privacidad del atleta no tendremos más comentarios por el momento”, concluyeron en su misiva.

La competencia Ironman es una de las justas deportivas más exigentes del mundo, ya que exige a los estudiantes cubrir 3,86 km nadando, 180 km en bicileta y 42,2 km corriendo.

Esta carrera de larga distancia es organizadas por la World Triathlon Corporation (WTC), y es considerada una de las más difíciles del mundo. El tiempo de competencia es de entre 16 y 17 horas y aquellos que terminen en ese marco reciben el título de Ironman.