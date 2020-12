15 mejores sillas de oficina ergonómicas para trabajar desde casa

No hay nada peor que sentarse en una silla y sentir que se va a caer de ella. Afortunadamente, no tendrás esa sensación en esta silla, ya que tiene una base más grande con ruedas dobles que hacen que la silla sea muy resistente. El respaldo de la silla se puede inclinar hacia atrás y bloquear en su posición, por lo que no tiene que ajustarse constantemente cada vez que desee relajarse un poco.

Disponible en tonos tradicionales de negro o gris, también viene en varias otras combinaciones de colores. Esta silla también tiene apoyabrazos que se pueden mover para que pueda acercarse más a su escritorio. La altura de la silla también se puede ajustar y el respaldo curvo se alinea naturalmente con su espalda para brindar apoyo adicional.