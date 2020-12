25 mejores accesorios de marihuana para los amantes del cannabis

From Amazon

Esta máquina trituradora y enrolladora de juntas OTTO se destaca porque sería una adición lujosa a sus suministros de cannabis.

¿Alguna vez has deseado que un robot triturara tu cogollo y lo convirtiera en porros perfectamente enrollados para ti? Ahora puede.

Según la descripción del producto, Otto Herb Grinder “utiliza inteligencia artificial” para calibrar la presión de molienda perfecta para moler el cannabis directamente en un cono. (Viene con conos de papel orgánico sin blanquear, que encajan perfectamente en la cámara inferior transparente).

Divulgación completa: la compañía me envió una unidad para probar. Antes de recibirlo, me había preguntado: ¿Quién necesita este dispositivo?

Pero cuando lo probé, me di cuenta: yo. Necesitaba esto. Es impresionante.

También sería ideal para cualquier persona que tenga dificultades para girar las articulaciones debido a temblores en las manos, lesiones u otros problemas de función motora. Para obtener más información, consulte nuestra guía de los mejores trituradores de hierba eléctricos.

Esta máquina trituradora eléctrica también es ideal para cualquier persona que tenga alergia al cannabis. (Si tiene estas alergias, no querrá tocar la marihuana más de lo necesario).

Las alergias al cannabis son en realidad más comunes de lo que piensas.

Hoy, si me enrollo un porro y me olvido de lavarme las manos inmediatamente después, es probable que me salga la urticaria.

Pero la amoladora eléctrica y el rodillo de juntas OTTO hicieron una articulación perfecta para mí. Con un diseño elegante y un robot que tararea felizmente, me siento como un fumeta inteligente del futuro.

Puede que necesite “calibrar” otra articulación ahora mismo.