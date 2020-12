18 mejores juguetes menos de $100 para Niños: La lista deseada

From Amazon

Los Treblab Z2 son sin duda los mejores auriculares de gama media que existen. Si tienes un hijo mayor que siempre tiene su teléfono a todo volumen, deshazte de los audífonos baratos de $ 10 y cómpralos. Te lo agradecerán más tarde.

Para darte una idea de lo geniales que son, los tengo puestos mientras escribo esto. La calidad del sonido es excelente y hay suficiente espacio en los auriculares para permitir que la música penetre. No son muy graves, pero está bien. No todo el mundo quiere tener dolor de cabeza al escuchar sus pistas favoritas.

Honestamente, no puedo recomendar estos auriculares lo suficiente, y dado que estos auriculares son de primera calidad y no romperán el banco, no hay mejor momento para actualizar.

