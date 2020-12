Canelo Álvarez vs. Callum Smith: ¿A qué hora empieza la pelea hoy?

Este sábado 19 de diciembre tendrá lugar la esperada pelea entre el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el boxeador inglés, Callum Smith, la cual será transmitida en vivo para más de 200 países por la plataforma de streaming deportivo DAZN, en Estados Unidos, a partir de las 19:00 horas tiempo del Este, a las 18:00 horario central y a las 17:00 tiempo del Pacífico.

Weigh in complete. ✔️ Tomorrow, two of the best meet in the ring. #CaneloSmith pic.twitter.com/9DwV2HSQJF — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2020

Para esta noche, Canelo Álvarez no la tendrá nada fácil, ya que Callum Smith es considerado el boxeador número uno en 168 libras. Por ello, en esta dura y emocionante batalla, El Canelo tendrá la oportunidad de quedarse con el título de campeón en 168 libras de derrotar a su oponente en la lona, quien le lleva una amplia diferencia de casi 20 centímetros de estatura.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea?

¿Cuándo?: sábado 19 de diciembre

¿Dónde?: Alamodome de San Antonio, Texas.

¿A qué hora?: desde las 19:00 horas tiempo del Este, a las 18:00 horario central y a las 17:00 tiempo del Pacífico.

Canal: DAZN

¿Cuándo fue el último combate de cada uno?

Por parte del pugilista mexicano, Canelo Álvarez se enfrentó el pasado 2 de noviembre de 2019 en una pelea que ganó por nocaut en el undécimo round ante Sergey Kovalev, en el MGM en el Gran Arena de Las Vegas, consagrándose con el título de peso semipesado de la OMB.

“Estamos más listos que nunca. Ha sido larga la espera, pero les aseguro que valdrá la pena. Somos un equipo disciplinado que está listo para todo. Lo único que queremos es seguir creciendo. Estoy muy satisfecho porque lo único que queremos es seguir estando entre los mejores”, dijo Canelo Álvarez en su cuenta de Instagram.

🇲🇽Este 19 de dic planeo derrotar a Callum Smith en el Alamodome de San Antonio. Gracias a mis amigos de Crush por su apoyo. 🇺🇸On Dec 19th I plan to Crush Callum Smith at the Alamodome in San Antonio, Tx. Thanks to my friends at Crush for their support. @crushsoda#CaneloSmith pic.twitter.com/P2T2kxN5AM — Canelo Alvarez (@Canelo) December 18, 2020

Por su parte, el británico Callum Smith, vivió su último combate el 23 de noviembre del 2019 ante John Ryder en la división de los súper medianos en el M&S Bank Arena de Liverpool, luego de vencerlo en una ajustada decisión unánime para mantener el invicto.

“He querido una pelea desde que me convertí en campeón del mundo. Así que estoy muy contento de que en tiempos tan difíciles podamos ofrecerles a los aficionados una pelea entre los mejores de la categoría”. Aseguró Callum Smith.

Feeling great out here in Texas 🇺🇸 Tune in this Saturday exclusively on @DAZNBoxing https://t.co/pm1FMznvqi #CaneloSmith pic.twitter.com/lEy1f8InL9 — Callum Smith (@CallumSmith23) December 15, 2020

La pelea contará con público

La organización de este importante evento para cerrar el 2020 dispuso a la venta un total de 12.000 entradas para los aficionados al boxeo, a Canelo Álvarez y Callum Smith. Esta será la tercera pelea que contará con público luego de las restricciones impuestas tras la crisis de la pandemia por el Covid-19.

El Alamodome de San Antonio, Texas, tienen una capacidad para 72.000, pero para esta ocasión solo se dispuso el 30% del aforo total del estadio.

