No me sorprende que trabajar desde casa se haya vuelto cada vez más común en los últimos años. En muchas empresas sus trabajadores permanecen habitualmente en casa un promedio de un día por semana, y eso te permite hacer las tareas en el hogar y al mismo tiempo cumplir con tus obligaciones laborales. Si esto te suena familiar, podría ser el momento de hacerle un make over a tu oficina en casa con un monitor nuevo para trabajar más cómodamente.

Pero para hacerte la vida aún más fácil, te preparé una lista de los 7 mejores monitores para trabajar desde casa.