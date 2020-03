6 Mejores Audífonos para Dormir Mejor

La mejor parte del PS2 SoftSpeaker es que puede usarse de la forma que tenga más sentido para usted. Por último, pero no menos importante, el C2 Crane Company PS2 SoftSpeaker Pillow Speaker es una solución de audio para la hora de acostarse que no requiere que se ponga nada en los oídos. Básicamente es un altavoz ultra pequeño que se coloca dentro de la funda de almohada o directamente sobre la almohada. El PS2 SoftSpeaker es una excelente opción si tienes dificultades para dormir con auriculares o si simplemente prefieres no usarlos mientras duermes.

Si desea un sonido directo, puede colocar el altavoz directamente sobre la almohada y colocarlo sobre la funda acolchonada incluida. Si no eres fanático del cojín, puedes colocar el altavoz dentro de la funda de almohada. Incluso puedes ponerlo debajo de la almohada para que no sientas el altavoz mientras duermes. Esta flexibilidad de colocación garantiza que pueda encontrar algo que funcione para usted. Las opciones de ubicación flexible de PS2 SoftSpeaker se ven reforzadas por las opciones de volumen flexible.

El volumen del altavoz se puede configurar de manera tan silenciosa que solo será audible si está directamente debajo de la oreja, o se puede configurar lo suficientemente alto como para que se pueda escuchar en una habitación tranquila. La capacidad de escuchar en silencio es una característica particularmente agradable si duermes con un compañero o compañero de cuarto; muchos usuarios dicen que pueden usar la PS2 sin molestar a sus compañeros de cuarto o vecinos en lo más mínimo.

El gran inconveniente del PS2 SoftSpeaker es que es un altavoz mono en lugar de un par estéreo de auriculares. Otro inconveniente obvio es que es poco probable que utilices mucho el PS2 SoftSpeaker fuera de tu cama. Si está buscando un par de auriculares que pueda usar tanto dentro como fuera de la cama, será mejor que tenga una de las otras opciones en esta lista. Pero si ya has intentado dormir con auriculares y audífonos y no has encontrado nada que funcione para ti, el PS2 SoftSpeaker podría ser tu mejor opción.