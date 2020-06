Capricornio – Horóscopo del 21 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Está bien ser independiente, pero otra cosa es creerse el todopoderoso, la persona que no necesita amigos, romance, ni familia, ¿estás seguro de eso? Puede que no los necesites para vivir, pero sin duda llenan tu vida de dicha cuando les das la bienvenida y les permites quedarse.

Dinero:

Conoces la fortuna y las situaciones más complejas, por eso piensas tanto y a veces te preocupas innecesariamente. No es necesario, haz lo que te corresponde, pero porque hagas mucho más no te asegura que todo siempre estará estable.

Salud:

¿Por qué habitas un cuerpo que no haces tuyo? La vida te dio la fortuna de crear sistemas completamente perfectos para mantenerte en el presente y a ti te cuesta dedicarle el tiempo y la atención que requiere para mantener su bienestar.

Consejo:

La vida que tienes es un milagro diario en el que tus células se renuevan y todos tus sistemas funcionan de manera perfecta para brindarte el presente que tienes otorgado, ese es el motivo que necesitas cada día para disfrutar tu vida y cada instante de tu existencia, las preocupaciones son pasajeras.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras chocando con la Cabra y además tienes un Castigo. Mucha precaución en este día.

Trabajo:

Algunos sentimientos de aburrimiento y tristeza podrían aparecer, intenta distraerte con algo divertido para que no controlen tus decisiones. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realizar una sesión relajante, hacerse una masaje y disfrutar del cuidado personal será lo mejor para ti hoy. Calma todo tu chi. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Existirán muchos obstáculos que impedirán que un conflicto pueda ser resuelto de la mejor forma. Se te será difícil defenderte.

Dinero:

Que tus impulsos no te gobiernen, evita hacer compras innecesarias que solo hagan malgastar tu dinero. Sé sincero con lo que realmente necesitas.

Consejo: “Cuando estás presente, puedes permitir que la mente sea como es sin enredarte en ella” -Eckhart Tolle.