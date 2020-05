Capricornio – Horóscopo del 22 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Alegría porque todo saldrá muy bien, un viaje con tu pareja hará que la relación tome un aire, que se fortalezca el sentimiento y respeto que existe.

Dinero:

Estás logrando mejoras laborales y con ello hay mejora financiera, así que ahora estás haciendo lo que tanto anhelas, estás logrando tus metas.

Salud:

Revisa tus hábitos de vida, si debes hacer cambios hazlos lo más pronto posible, los resultados dependen de ti, no esperes a que te enfermes para tomar conciencia de lo que te conviene.

Consejo:

Haces que muchas personas logren lo que se proponen, das la iniciativa para caminar no solamente con la idea de hacer sino también de concretar, aprende a delegar.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras en un día Oficial Lleno, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Si deseas utilizar tus ideas para crear alguna estrategia en una reunión de negocios puedes hacerlo con total confianza. Serás, si así lo deseas, el centro de atención. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Utiliza tu día para darle punto final a hábitos muy malos para tu salud, reflexiona sobre tus prioridades y haz pequeños cambios, pero poderosos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes el poder del día para comunicarte fácilmente, expresar tus sentimientos traerá resultados muy favorables para tus relaciones.

Dinero:

Evita realizar alguna acción con respecto a inversiones o comercios, dedícate a planificar, idear o visualizar. Dará muchos más frutos.

Consejo: El camino marca una dirección, y una dirección es mucho más que un resultado.