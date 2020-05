Capricornio – Horóscopo del 23 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Deseas retomar tu vida y el amor no escapa, por esta razón sientes la necesidad de darle una forma más definitiva a tus encuentros románticos y aclarar de una vez por todas qué quieres en ese sentido.

Dinero:

Está bien que asumas nuevas responsabilidades laborales y como siempre, te comprometes con todo lo que se requiere. Recuerda que hay que poner límites, no todo en la vida se trata de tener una labor y ser remunerado por ello.

Salud:

Es muy importante que revises tus hábitos de vida y que trates de establecer nuevos objetivos y retos para que así tu organismo funcione mejor y sientas el verdadero bienestar.

Consejo:

Debes tener mucho cuidado con el pesimismo y la negatividad, es momento de tener certeza, Dios tiene un plan para tus cosas y para tu vida, no te ocupes del como, tan solo recibe sus dones.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, te encuentras en un día Oficial Recibir, apropiado para retornos y recompensas merecidas.

Trabajo:

Intenta pasar algunas actividades más importantes para otro día, hoy no es apropiado para comenzar plantaciones, proyectos o estrategia. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Puedes disfrute de tu día viendo un concierto virtual o deleitando con obras de artes por internet, te brindarán mucha calma y dicha. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes el poder de deslumbrar frente a otros, ponlo a tu favor para comunicar conocimiento interesante y comenzar una buena charla.

Dinero:

Tú día no estará indicado para hacer algún tipo de trámite bancario o monetario, se presentarán varios obstáculos que harán que el proceso se atrase.

Consejo: No dejes de brillar sólo porque a algunos les molesta la luz.