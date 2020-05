Capricornio – Horóscopo del 20 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Cuídate de los cambios súbitos de temperamento, debes controlarlos así no hieres a las personas que están junto a ti y evitas estar pidiendo disculpas. Recuerda que puedes hablar siempre desde el amor, este viene con filtro incluido.

Dinero:

Si laboras en ventas o deseas vender algún bien, hoy es un día propicio para hacerlo, cuentas con todas las energías para cerrar muchos negocios, el universo está contigo.

Salud:

Momentos de relajación, pensar más desde lo positivo y dejar el pesimismo atrás te ayudarán a que las situaciones se resuelvan en menor tiempo y no te desgastes tanto emocionalmente.

Consejo:

El universo te brinda siempre todo lo bueno que tiene para tu mayor beneficio, así que es tu decisión y responsabilidad cómo lo recibes e implementas en tu día.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, te encuentras direccionando con Cerdo y Rata, el elemento Agua es característico e influyente en tu jornada.

Trabajo:

Tienes muchas capacidades para adelantar trabajo pendiente, estarás muy productivo/a y querrás siempre estar un paso adelante. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es importante que el agua te acompañe hoy, mantente muy bien hidratado. Los jugos, batidos o caldos serán apropiados para brindarte una energía magnifica. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Transmite a los demás de tu forma tan natural para adaptarse a los cambios, muchos lo necesitan y podrías ser útil para hacer sentir en paz a los que te rodean.

Dinero:

Tu sentido de la intuición combinado con el nivel de análisis e inteligencia que posees hoy, será una fuerte forma de crear oportunidades para tu beneficio.

Consejo: “Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma” –Carl Gustav Jung.