Capricornio – Horóscopo del 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Te demoras en mostrar tus sentimientos hacia el otro, sin embargo, cuando lo haces es porque esa relación te brinda seguridad y estabilidad emocional. No pongas tanto freno, arriésgate un poco más

Dinero:

Eres un trabajador incansable y disciplinado que se siente empujado a solucionar y controlar para que todo se haga a la perfección, por eso te dan cargos de responsabilidad.

Salud:

Cuídate de esos estados de melancolía que sueles tener y a los cuales no encuentras explicación, es la desconexión que hay entre el cielo y la tierra en tu universo.

Consejo:

Los cambios los puedes hacer cuando lo desees, en ti está toda la sabiduría, te será entregada cuando seas humilde y te reconozcas.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Mono de Mono Yang, te encuentras en un día Oficial Balance, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Puedes utilizar tu día para ponerte al día en ciertos temas de interés, si alguien te acompaña en el proceso, mucho mejor. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Es un gran momento para conectarte con tu espiritualidad, orar o meditar de dará mucha claridad para ver lo que antes no veías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es tiempo de arreglar o terminar la relación con personas con quienes no has tenido una conexión verdadera en los últimos días. Así tu corazón estará en equilibrio.

Dinero:

Puedes comenzar alguna idea pequeña que tienes en tu mente, solo hace falta que pongas plasmado en un papel tus siguientes movimientos.

Consejo: El tiempo no nos permite olvidar, pero si soltar y seguir… déjalo ir.