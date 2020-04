Capricornio – Horóscopo del 1 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Hoy eres soporte, para los tuyos, Saturno sale de tu signo y con él se van la rigidez, la estructura y la terquedad, así que a disfrutar más con los tuyos y concentrarte en cambiar lo que se deba.

Dinero:

Recuerda que el universo provee, no pidas desde la escasez y ten la certeza que todo llega en su momento, así ha de ser y así será.

Salud:

Es momento de relajarte, descansar y cuidarte, la vida no es una maratón, vive el día a día y disfruta del descanso con los tuyos.

Consejo:

Piensa en el hoy, disfruta y concéntrate en lo que tienes, pues es lo único real que tienes. No planificas para un mañana, concéntrate en buscar muy dentro de ti lo que aún te une con el pasado para que lo dejes ir y seas feliz.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, puede que situaciones desventajosas toquen tu puerta.

Trabajo:

Es posible que te sientas sin motivación, eso hará que te encuentres con muchas distracciones que demoraran tus labores. Activa tu concentración o tomate un descanso productivo.

Salud:

Es un buen día para culturizarte sobre temas artísticos o que deriven de las interpretaciones, para así activar tu capacidad comprensora y tu creatividad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tu incapacidad para aceptar errores del pasado puede ponerte en escenarios complicados donde se te será difícil defenderte. Es mejor dejar pasar y expresarte otro día.

Dinero:

Es un buen momento para escuchar consejos y recomendaciones de personas que tengan experiencia. Si son mujeres es mucho mejor, son un gran apoyo el día de hoy.

Consejo: No hay tiempo para el pasado cuando el futuro tiene mejores oportunidades.