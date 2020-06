Cáncer – Horóscopo del 29 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Tienes un gran amor junto a ti, disfrútalo y no te preguntes cuándo terminará porque puede suceder al minuto siguiente, simplemente vive y exprésale todo lo que sientes, sin temores ni prejuicios. Ya sabes que eres correspondido entonces no tienes nada qué perder.

Dinero:

Ves que cada día llegan buenas noticias, llegan más posibilidades de mejorar tu calidad de vida y tus condiciones económicas, así que bendice cada una de esas oportunidades para que vivas este día desde la dicha de la prosperidad.

Salud:

Debes buscar nuevos hábitos que te permitan encontrar bienestar real, no necesitas ejercitarte para conseguir un tipo de cuerpo en específico sino para mantener tu salud, para cuidar de tu físico.

Consejo:

Basta de comparaciones que solo te llenan de inseguridades, tu cuerpo debes bendecirlo, tu inteligencia es perfecta, tus amigos son los que corresponden y tu familia es el amor que habita dentro de ti.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cerdo, es un día maravilloso para recibir las energías que el universo te entrega.

Trabajo:

Tendrás habilidades para persuadir a alguien en una junta de trabajo, deslumbrar al hablar y podrías ser el centro de atención. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realízate un masaje al finalizar la jornada, te dará lo que necesitabas para liberar malas energías y dejar solo las buenas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes mucha benevolencia en tu interior, estará en ti el querer ayudar a los demás a cumplir sus propósitos. Busca una forma de entregar esa bondad.

Dinero:

La preparación lo será todo, enfócate en preparar pasos o estrategias que puedan servir de guía en la realización de tus metas.

Consejo: “El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad.” -Ludwig van Beethoven