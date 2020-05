Cáncer – Horóscopo del 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Una cosa es querer cuidar a los tuyos y otra muy distintas es controlar sus acciones y pensamientos, hay límites que no se pueden cruzar, es casi imperceptible pero muy real.

Dinero:

La prosperidad también es el saber qué tenemos y cómo disponemos de esos recursos, así que ten cuidado el universo como da también quita, no te descuides.

Salud:

Hoy cambia tu rutina: baila, canta, brinca. Llénate de energía y se feliz haciendo algo que te gusta, dibuja, escribe o haz lo que sea que te haga salir de tu comodidad.

Consejo:

Convierte tu día en algo más apasionante, haz que por primera vez que seas tú el primero en la lista de prioridades, organiza tu cuarto distinto, regala lo que ya no uses: deja de acumular.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras direccionando con Serpiente y Cabra, el elemento Fuego es muy importante en tu jornada.

Trabajo:

Tus habilidades para comunicar e instruir a los demás sobre algunos temas será grandioso. Enseñar a los demás será tu fuerte. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Distrae tu mente unos minutos al día para concertarte creando algún dibujo, manualidad o diseño. Las cosas coloridas te llamarán la atención. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Socializar es de suma importancia para ti el día de hoy, te gusta conversar y disfrutar un rato de la compañía de otros. Recuerda que puedes recurrir a la virtualidad si es necesario.

Dinero:

Tendrás muy buena intuición para los negocios, trata de darle un buen uso para comercial, vender o negociar algo importante.

Consejo: “Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser mejores, eres un líder.” -Jack Welch Jr.