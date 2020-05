Cáncer – Horóscopo del 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Dedícate hoy a ti, a recuperarte y tomar energía, cumple con algo de lo que te has prometido y ten un momento de calma, lo mereces y requieres. Eso es amor propio.

Dinero:

Hoy deja tus finanzas en manos del universo, todo lo tienes y es para agradecerlo no para cuestionarlo, así que enfócate en pasar un buen día hoy.

Salud:

Aminora las cargas, descansa y relaja tu mente, toma conciencia de tus emociones y no entres a discutir con ellas, simplemente deja que fluyan, se irán sin causar dolor alguno.

Consejo:

Sal de tu rutina y cambia por un momento tu forma de hacer las cosas, déjate sorprender. La Divinidad tiene muchos regalos para ti, tan solo vacía tus manos para recibirlos.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cerdo, un día para iniciar y dar vuelta a la página. Disfrútalo.

Trabajo:

Escribí, leer o estudiar son opciones geniales para pasar el día con mucha dedicación y prepararse para el inicio de semana. Encuentra un tema nuevo que encuentres interesante. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un día perfecto para cambiar ciertos aspectos de tu rutina, tanto físicos como mentalmente. Comienza a leer un libro, a hacer ejercicio o a comer diferente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Utiliza este momento para pasar tiempo con tu familia, eres excelente organizador y persuades a quien quieras. Establece una noche de juegos, de películas o de conversación interesante.

Dinero:

Tú mejor actividad en cuanto al dinero será la investigación y la preparación. Mientras más coordinado estén tus movimientos, menos errores cometerás.

Consejo: “Primero, me preparo. Entonces tengo fe”. -Joe Namath.