Cáncer – Horóscopo del 22 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Fácilmente puedes despejar el camino para que la relación fluya desde la amabilidad, en pareja todo les irá muy bien, se darán las cosas que estaban esperando, recuerda poner límites.

Dinero:

Si deseas emprender algo te irá muy bien, no lo dudes, en el campo laboral debes mantener la calma para no entrar en conflictos con tus compañeros que desean entregarte más de lo que te corresponde.

Salud:

A tomar con calma las situaciones, puedes realizar un trabajo espiritual que te conecte con tu cuerpo, con tu mente y con tu espíritu, así vas reconectando tu esencia.

Consejo:

Es hora de reconocer todo el potencial que tienes. Posees grandes riquezas espirituales y estás convencido que eso te hace más frágil, por el contrario, son tus fortalezas, eso te distingue de los otros, tu empatía y conexión universal.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras en choque con el Buey, intenta ir paso a paso para no tropezar.

Trabajo:

Es importante concentrar tus energías en actividades del día común, no te involucres en actividades de gran riesgo ya que varios obstáculos podrían aparecer. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realizarte un cuidado completo es de gran ayuda hoy. Masajes, mascarillas, comer saludable, son excelentes opciones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un momento para escuchar, no tendrás habilidades para defenderte si se presenta un conflicto. El primer paso de la empatía es la escucha.

Dinero:

Protege tu dinero hoy, investiga muy bien a quien se lo entregas y reflexiona sobre varias compras que quieres hacer.

Consejo: “El amor es una cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas” Louise L. Hay