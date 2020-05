Cáncer – Horóscopo del 21 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Demuestras tu amor cuidando y protegiendo a los tuyos, amas mucho a tu familia y a las personas cercanas, siempre estás dispuesto a ayudarlos.

Dinero:

No siempre vas a obtener una ganancia material, sin esperar recompensas dedica un día al mes a retribuir, compartir de todo lo que el universo te provee es gratitud.

Salud:

Requieres de un ejercicio físico que te saque del letargo en el que estás, la energía aumenta cuando caminas, corres o bailas, lo que desees hacer, si no verás cómo la energía también decae.

Consejo:

Hoy es tiempo de cuidarte, de consentirte, de relajarte y sentir que te mereces estar contigo mismo en paz y silencio, no te sientas culpable eso también es merecimiento.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras en daño con la Rata, aprender a entender tus emociones te podrá dar más claridad en tus pensamientos.

Trabajo:

Es preferible no comenzar proyectos, tener lanzamientos de productos ni comenzar una nueva idea. El día estará lleno de obstáculos que entorpecerán tu camino, espera a un día más favorable. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tendrás la facultad de conocerte mejor y entender varias actitudes tuyas, será posible llegar a un acuerdo contigo mismo para mejorar y crecer. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No dejes que una emoción temporal arruine algo importante con tu pareja o algún familiar, podrás arrepentirte de una decisión que tomaste.

Dinero:

Ten perseverancia y nunca te rindas, hoy no es un buen día para recurrir a algún movimiento financiero. No tendrás confianza en lo que te rodea

Consejo: “Tu visión se vuelve más clara cuando miras dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera, suena. Quien mira en su interior, despierta” -C. G Jung.