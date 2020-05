Cáncer – Horóscopo del 20 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Tienes toda la certeza que dentro de poco conocerás a la persona indicada para compartir con ella estos momentos de tu vida, esto es un sí que le das al universo para que te acerques más a esa persona.

Dinero:

Buen día para proponer nuevas variantes en tu labor, para optimizar y obtener los mejores resultados en lo que tu haces.

Salud:

Te cuidas muy bien y sabes que de eso depende de cómo te vas a sentir en el día, así que no te olvides de ejercitarte a diario y seguir con tu plan de alimentación.

Consejo:

Hoy es un día para estar dispuesto al optimismo y tener claridad en lo que tanto deseas, así puedes estar seguro de que tienes todo a tu favor.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, te encuentras triangulando con Cerdo y Conejo, aprovecha todas las energías que te da el universo y saca lo mejor de ti.

Trabajo:

El trabajo en equipo será un gran ejercicio para resolver dudas, comunicar ideas y crecer en conjunto. Eres increíble para ayudar a los demás, úsalo hoy. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Las actividades didácticas, que te desconecten un poco y activen tu mente son la mejores. Escribir, leer, aprender. Inténtalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

El amor es muy influyente en ti, te motivará crear más relaciones profundas y reales. Estar con tu familia te conectara a ese nivel que buscas.

Dinero:

Tienes mucha perseverancia con lo que deseas obtener, no dejes que nada te pare hoy. Estas completamente fijo en tu camino.

Consejo: No intentes ser el mejor de tu equipo. Intenta que tu equipo sea el mejor.