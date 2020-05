Cáncer – Horóscopo del 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Cuídate de herir a las personas con tu forma de relacionarte, muchas veces formar tantas “familias” y acogerlas puede terminar en relaciones confusas, es mejor tener muy claros los límites.

Dinero:

Somos nosotros mismos quienes ponemos los límites y las barreras a nuestro bienestar financiero, mira qué cosas están limitando tu prosperidad, encuentra esas barreras inconscientes que te llevan a la escasez y transfórmalas.

Salud:

Caminar y conectarte con la naturaleza te hace salir de tu ensimismamiento, es muy probable que te de mucho temor, no puedes quedarte encerrado en vida, tu cuerpo físico y mental requieren la luz del sol.

Consejo:

Ten calma nada va a suceder, no entres en pánico, conéctate con tu esencia, la divinidad te guía y el universo es tu mayor aliado.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Balance, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Es importante que hagas actividades que distraigan tu mente, una noticia esperada puede que tarde más de lo que piensas. Trabaja la paciencia. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Para nivelar los pensamientos es buena idea realizar ejercicios de respiración cuando te sientas agobiado/a. Es importante intentarlo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Cuídate de sentimientos tristes, ten la fuerza de voluntad para siempre tratar de levantarte y ganarle a la tristeza.

Dinero:

No te preocupes mucho de tu área financiera por hoy, disfruta del día y no dejes que la ansiedad gobierne tú jornada.

Consejo: Recuerda: la fuerza y el crecimiento vienen solo a través del esfuerzo y la lucha continua.