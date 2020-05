Cáncer – Horóscopo del 14 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Disfruta el amor que está dispuesto para ti, no lo analices tanto, si está en tu camino es la energía que dispuso el universo para ti, agradece su presencia en tu vida.

Dinero:

Confía en tu forma de laborar, de hacer las cosas desde el amor y buscando siempre el beneficio del colectivo que te acompaña, no te exijas más de lo que puedes dar, ni hagas promesas que no puedes cumplir.

Salud:

Ánimo, a moverte, el ejercicio activa tu energía y te revitaliza, no lo olvides, antes de dormir o en las mañanas cuando te levantas, unos minutos al día se van sumando a tu bienestar.

Consejo:

Cuídate como cuidas a otros, no puedes dejar de último tus prioridades buscando que todos estén contentos, asume tu responsabilidad primero contigo y después con los demás.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Fuego Yin, te encuentras direccionando con Serpiente y Caballo, el elemento Fuego es característico en tu jornada.

Trabajo:

Por tu entusiasmo, voluntad y control ante las situaciones tienes una gran capacidad para ayudar a los demás, serás una persona muy reconocida por tu carisma. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El baile es un gran ejercicio para hoy, te liberará y te hará pasar un rato distinto. Puedes crear un ambiente de felicidad en tu hogar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus emociones están muy vividas hoy, te sentirás en la obligación de expresar mucho lo que piensas, déjate llevar y experimenta un ambiente de escucha y comunicación asertiva.

Dinero:

Las energías son influyentes en el dinero, puedes crear oportunidades que te permitan aumentar tus ingresos para así estar en constante crecimiento.

Consejo: Disfrutar del atardecer, relájate sintiendo la brisa y sonríe.