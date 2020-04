Cáncer – Horóscopo del 5 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Agradece el amor, atrévete a experimentar sin ansiedad y sin preguntas. Disfruta y maravíllate con las pequeñas cosas. Aumentarán tu energía y verás todo lo valioso que hay en esa persona especial.

Dinero:

Tienes apoyo, tu familia puede ser tu principal soporte o viceversa. No temas en pedir, no temas si necesitas ayuda pues cuentas con una red que te sostendrá lo que sea necesario, por correspondencia lo harán.

Salud:

Cuídate de las alergias y los cambios de clima; procura mantener tus defensas altas y tomar todas tus vitaminas para que tu cuerpo no se resienta con los cambios de las últimas semanas.

Consejo:

No temas, es momento de dar todo ese amor que tienes guardado y que no has sabido cómo expresar. No permitas que tus pensamientos te limiten.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras en un día oficial abierto. Ten cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Debes trabajar un poco la protección y preocupación excesiva que tienes con quienes amas, todos debemos aprender a soltar alguna vez.

Salud:

Es un excelente dia para comenzar a realizar actividades físicas o hacer un cambio de alimentación. Tendrás la fuerza de voluntad para lograrlo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Estarás muy receptivo/a y puedes dar consejos muy objetivos y reales. Solo necesitas disposición para escuchar a quien lo necesite.

Dinero:

Reflexionar y visualizar una meta es muy buen ejercicio para hoy, tu ingenio y dedicación pueden darte ideas para cumplir tu proyecto.

Consejo: “Cualquier cosa que te ayude a abrir tu mente a la prosperidad vale la pena” –Catherine Ponder.