Cáncer – Horóscopo del 26 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Enseña a tus seres queridos a amar sin medida, ese es una de tus grandes virtudes; replica a quienes te conocen el mensaje del amor incondicional. Cuando se ama sin expectativas y con entrega nunca se tendrá arrepentimiento de lo compartido.

Dinero:

Asegúrate que en tu lugar de trabajo te estén pagando en la medida que corresponde. A veces trabajas de más y como no integras el merecimiento, se aprovechan de ti; solicita lo que mereces, no esperes más.

Salud:

No comunicar todo lo que sientes puede hacer que tu cuerpo físico se vea afectado, no te guardes las emociones ni los comentarios; si no te expresas solo tú vas a pagar las consecuencias.

Consejo:

No vas a perder a nadie por expresar tus sentimientos, si lo haces de una forma amorosa y compasiva verás que solo podrás recibir grandes beneficios, no tienes nada que perder realmente.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cabra, disfruta de tu día con mucha buena actitud y energía.

Trabajo:

Puedes comenzar a construir tu futuro, aquel que quieres de verdad encontrar. Estudiar y prepararte para aquello es muy buena idea para hoy. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Realizarte una sesión de autocuidado te puede dar excelentes energías, una mascarilla, un masaje o un tratamiento son opciones maravillosas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás muy compasivo/a y generoso/a, tu inspiración principal será ayudar a los que te rodean, comparte tu conocimiento y guía a otras personas, ese será tu fuerte.

Dinero:

Tienes una fuerza interior que te motiva al crecimiento y la creatividad, juntas pueden crear algo increíble para tus finanzas.

Consejo: Tómate un momento para apreciar lo increíble que eres.