Cáncer – Horóscopo del 19 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Permítete sentir de verdad, no intentes comprender cada una de las emociones que se cruzan en ti. Disfruta a tu pareja hoy, disfruta esa persona especial en el momento presente, está bien que te quieras proyectar, pero esa no es la única forma de amar.

Dinero:

Gratitud, no puedes conseguir más -o ser consciente de ello-, si no valoras lo que ya tienes, lo que ya el universo te ha brindado a través de todas las formas. Sin gratitud no hay valor, y sin valor no hay nada que realmente puedas comprar.

Salud:

Cocina, aprende recetas nuevas y diviértete experimentando para que mejores tu relación con los alimentos. Recuerda que son fuente de bienestar, es mejor tener un plan alimenticio que te brinde tranquilidad, que una dieta que solo te llena de ansiedad.

Consejo:

Eres tu mejor espejo, recuerda que no eres el rey que no puede ser tocado, eres una persona que vive experiencias de todo tipo y para comprenderlas siempre necesitarás humildad.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Establecer, excelente para dedicarlo a planear proyectos o metas.

Trabajo:

Puedes iniciar una conversación interesante y compartir puntos de vista con las personas que viven contigo, déjate fluir y participa muy activamente. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Mover tu cuerpo al ritmo de la música puede llenarte de energías, intenta darle unos minutos de tu tiempo a una clase de rumba o aeróbicos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Organizarte y ser creador de una propuesta para ayudar a los demás puede resultar muy bien, el elemento Agua te da una buena habilidad para la comunicación y serás capaz de transmitir tu mensaje de manera eficiente.

Dinero:

Si necesitas redefinir tus gastos el momento es hoy. Podrás adaptarte a las circunstancias que te rodean y encontrar una solución muy práctica.

Consejo: “La vida es como andar en bicicleta: para tener equilibrio hay que estar en movimiento” –Albert Einstein.