Cáncer – Horóscopo del 13 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

No te dejes abrumar por las emociones del momento, comprende que son transitorias y quizá hoy abunden más de lo normal. Lleva tu atención a lo importante para que no afectes tus relaciones por una reacción impulsiva.

Dinero:

Humildad, esa es tu invitación para el día. Sabes que la comodidad y el lujo te atraen, pero a la vez debes ser agradecido por lo que tienes y por lo que has conseguido. No te compares y valora los recursos que te rodean.

Salud:

El físico es importante para ti, pero no entres más en competencias innecesarias. Todas las personas son diferentes, así que no pongas esfuerzo en conseguir un cuerpo que no es el tuyo, esfuérzate en sentirte saludable, alegre y vital.

Consejo:

En la medida que respetas a los demás, te respetas a ti mismo así que no dejes que el chisme o el interés por saberlo todo te lleve a pasar límites que solo harán daño. Hoy revisa tus acciones e intereses.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en destrucción con el Perro. Es recomendable ser controlar las emociones.

Trabajo:

Lo más probable es que se te presenten algunos inconvenientes en tu trabajo, será algo momentáneo y tu actitud frente a ello será relevante para determinar los resultados. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Relajar tu mente, respirar y controlarte es muy importante para hoy, realiza actividades que sabes que te calman y te suben el ánimo. ¡Lo lograras!

Amor:

Debes pensar en mirar hacia adelante, puede que se te presenten problemas por tu incapacidad de aceptar los errores. No hay nada de malo en equivocarse, aprende a ser más empático/a contigo mismo/a.

Dinero:

Hoy es recomendable poner todas tus energías en buscar tu paz interior, los temas económicos pueden esperar un poco más. Primero ponte en orden a ti.

Consejo: Nacimos para cometer errores y aprender de ellos, no para fingir ser personas perfectas.