Cáncer – Horóscopo del 12 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Muchas veces te gana la necesidad de aparentar que todo es perfecto, que la familia es perfecta, que la pareja es perfecta y muchas veces te causa un profundo dolor darte cuenta que no es así. Todos tienen defectos, como tú y abraza tu realidad, agradécela tal cual es.

Dinero:

Sabes que puedes encontrar siempre apoyo en tus seres queridos. Siempre hay alguien dispuesto para ti, por correspondencia, porque tú siempre estás para ellos. no temas y pide ayuda si la necesitas.

Salud:

Cuida tu ansiedad y tu estructura, eres amoroso pero también muy radical con tus creencias. Suelta un poco para que evites dolores musculares o articulares.

Consejo:

Mira la belleza que hay en todo lo que te rodea, incluso en aquello que a primera vista no te agrada tanto. Cada cosa es una obra maravillosa por el simple hecho de existir, busca la belleza real, no solo la estética.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en un día Oficial Inicio. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Puedes hacer un proyecto de renovación o decoración en tu hogar, trabajar con elementos de madera y dejar fluir la creatividad son grandes ejercicios para hoy.

Salud:

Comienza el día con una sesión de yoga, estirando el cuerpo y soltando todo lo que te ata. Sera maravilloso. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Deja salir tu lado generoso y compasivo, estarás muy motivado/a en ayudar a los demás y eso llenara tu corazón de una sensación muy hermosa.

Dinero:

Poner en practica la paciencia es bueno para hoy, ir poco a poco y planeando grandes cosas atraerá excelentes resultados.

Consejo: Soltar no significa perder, si no desocupar las manos para recibir algo mejor.