Cáncer – Horóscopo del 12 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Si estás en una relación no te centres en ella, procura que no sea fuente de preocupaciones, la pareja es para disfrutar, compartir y crecer, no para sufrir. Tus emociones no deben cegarte.

Dinero:

Tu labor será recompensada, sentirás que estás recogiendo los frutos de lo que con tanto esmero has cosechado. Disfruta sin reparos.

Salud:

Ponle ganas a la vida, dedícate a tí: duerme bien, saca todo lo electrónico de tu cuarto y siente la tranquilidad de un buen descanso, el silencio te hace bien.

Consejo:

Ten un momento para armonizar tu vida, alinea tu energía y vuelve a disfrutar, lo mereces.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, conectarte con la espiritualidad es un excelente ejercicio.

Trabajo:

Es recomendable llevar tu día de la misma forma en la que la llevas normalmente, evita realizar grandes decisiones.

Salud:

Puedes buscar una meditación de tu interés y repetirla para transmitir buenas energías al universo, será retribuido grafíticamente.

Amor:

No es un buen día para renovar espacios en el hogar, para que todo fluya de mejor manera es preferible esperar a un día con mayor carga energética positiva.

Dinero:

En lo posible evita involucrarte en actividades económicas, el día no es fuerte para los retornos efectivos.

Consejo: “Espera lo mejor, planea para lo peor y prepárate para sorprenderte” –Waitley