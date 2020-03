Cáncer – Horóscopo del 08 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Te sentirás motivado a abrirte a nuevas relaciones, en especial porque están en la búsqueda de un compromiso mayor. Para esto es muy importante que expreses tus deseos y emociones, aprovecha la energía de Júpiter para hacerlo.

Dinero:

Estás en un momento perfecto para planear una oportunidad de negocio, aprovecha la energía de prosperidad que sientes para usarla a tu favor.

Salud:

Todo está dispuesto para que te sientas con vitalidad de hacer cosas nuevas, busca aprender y cuidar de ti a la vez.

Consejo:

Estás en un momento de apertura completa, disfrútalo y recuerda que todo es más sencillo como te lo puede hacer creer tu mente y tus emociones.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, te encuentras en destrucción con Perro. Te encontraras en situaciones de desventaja.

Trabajo:

Puedes ser impulsivo al hablar y eso traerá consecuencias en tu entorno, es recomendable pensar muy bien antes de expresarte.

Salud:

Busca la estabilidad emocional, es importante para hoy que equilibres tus emociones. No dejes que sean las que lleven el ritmo de tu día.

Amor:

Debes soltar esa soga del pasado, está apretándote muy fuerte. Apóyate en personas especiales y veras como te animas.

Dinero:

Como la inestabilidad es protagonista en el día no es propicio realizar actividades monetarias, la balanza no está a favor tuya.

Consejo: No es hacer lo que siento, es elegir qué hacer con lo que siento.