Navidad 2021: Maquillaje de M.A.C para regalar en menos de $75

Ya se acercan las fiestas de fin de año y aquí tenemos varias opciones de maquillaje. Si eres fan de M.A.C, pues mucho mejor. Resulta que la nueva colección de M.A.C llamada The Holy Grail Kit, es la primera es la primera colaboración entre M·A·C con PATTERN, by Tracee Ellis Ross. Además del Hypnotizing Holiday Collection puede ser una buena opción de regalo para Navidad.

PATTERN x M·A·C – The Holy Grail Kit:

The Holy Grail Kit es la primera colaboración contiene dos elementos de belleza imprescindibles de Tracee: el acondicionador Leave-In Conditioner y el labial M·A·C Retro Matte Lipstick en el tono favorito de Tracee, el icónico rojo Ruby Woo.

Cabe resaltar que M.A.C toma muy en serio su compromiso con el medio ambiente. Los empaques para esta temporada navideña se hicieron pensando en la sustentabilidad, enfocados en la reducción de desechos plásticos. Por lo que se han eliminado los componentes plásticos de nuestra colección navideña, que equivale a 500 mil botellas de agua en plástico.”Más de la mitad de nuestros pactos en nuestra colección navideña fueron rediseñados para introducir contenido reciclado posconsumo”, dice el comunicado de prensa de M.A.C.

Nuestras colecciones para esta temporada navideña vienen en cartones de papel reciclables de origen responsable.

Puede devolver sus productos M.A.C limpios y vacíos en las ubicaciones participantes a través de nuestro programa de devolución Back-To-MAC para darle una segunda vida al plástico viejo. Lo que no se puede reciclar se convierte en energía.

Hypnotizing Holiday Collection

Aparte de buscar maquillaje para deslumbrar durante las fiestas navideñas o fin de año, también puedes aprovechar para regalar la nueva colección M·A·C’s Hypnotizing Holiday collection, que ya está disponible por maccosmetics.com y en las tiendas de M·A·C.

Esta colección con colores fabulosos es una edición limitada completamente nuevos para ojos, labios y cutis. Además que viene como kits en tonos nunca antes vistos en un conjunto completo de sets listos para regalar.

La colección Hypnotizing Holiday de M.A.C está lista para empoderarte para que te conviertas en tu propia maquilladora profesional.

Abajo puedes encontrar los nombres de los nuevos productos de Hypnotizing Holiday de M.A.C

Lápiz labial: $21

For My Next Trick… Rosa de tono medio (mate)

Say The Magic Word... Rosa puro (Cremesheen)

Wild Card…Azul-rojo (Mate)

Magic Charme…Rojo intenso-violeta (Mate)

Berry Tricky… violeta nacarado (Frost)

Lipglass: $20

Mocha Swirl...Oro con plata nacarada y oro

Works Like A Charm...Morado azulado claro con azul perlado y morado

Frantic Romantic…Beige rosado con verde perlado y rosa

Ruby Taboo Red…Rojo nacarado y dorado



Drank The Love Potion...De color morado oscuro con contraste nacarado



Lápiz de ojos Powerpoint: $21



Mistletoe Mint…Verde menta



You Tricked Me!…Morado oscuro

Yule Never Know!…Gunmetal con sutiles partículas nacaradas

Snow Way!…Blanco con sutiles partículas blancas nacaradas

Copper Field...rojo perlado

Shadeshifter Duochrome Eye Shadow: $22

Right Before Your Eyes Oro



Ho Ho Hocus! Verde

Behind the Curtain Morado

Prrrplexing! Azul

Calling Your Bluff! Rojo

Hyper Real Glow Duo: $37

Lash: $20