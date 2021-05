Nuestra Belleza Latina: Fotos de todas las ganadoras de NBL

Univisión estrenó el pasado 12 de julio el especial “NBL El Reencuentro”. El show abre el baúl de los recuerdos mostrando a las pasadas ganadoras del exitoso reality latino de la pantalla chica.

Así es, el especial de tres episodios congrega a concursantes y miembros del jurado del pasado de “Nuestra Belleza Latina” para hablar sobre momentos inolvidables de las 11 temporadas de la competencia. La popular Alejandra Espinoza, personalidad de Univision y la primera ganadora de NBL, conduce el programa con un invitado especial en cada episodio.

Migbelis Castellanos, talento de Univision y ganadora de la más reciente edición de NBL, es la reportera detrás del escenario del show. “NBL El Reencuentro” transmite a las 8 p.m. hora del Este por Univisión. El próximo episodio es el 19 y 26 de julio.

Esta es la primera vez en la historia de NBL, que “reinas”, concursantes y miembros del jurado de temporadas pasadas se reunirán en un programa de estudio para hablar sobre su participación en la competencia y el impacto de esta en su vida. “NBL El Reencuentro” hará que los fans sientan todo tipo de emociones cuando vuelvan a vivir las memorables audiciones, pasarelas, desafíos y más.

Las celebridades que forman parte de este reencuentro es Giselle Blondet (presentadora de siete temporadas y jurado principal de la 11a temporada), Carlos Calderón (miembro del jurado de la 1ª temporada), El Dasa (miembro del jurado de la 11ª temporada), Julián Gil (miembro del jurado durante cinco temporadas), Jomari Goyso (miembro del jurado de la 9ª y 11ª temporada) Alicia Machado (miembro del jurado de la 1ª temporada) y Pedro Moreno (uno de los conductores de la 8ª temporada).

También volverán reinas de NBL: Melissa Marty (2008), Greidys Gil (2009), Ana Patricia Gámez (2010), Nastassja Bolívar (2011), Vanessa de Roide (2012), Marisela de Montecristo (2013), Aleyda Ortiz (2014), Francisca LaChapel (2015) y Clarissa Molina (2016/VIP). Haz clic en la flecha para ver y conocer detalles de las chicas que se coronaron Nuestra Belleza Latina.

Alejandra Espinoza – NBL 2007

Alejandra Espinoza nació en México. Ella viene de una familia de 10 hermanos, donde todos emigraron a San Ysidro, California—desde Tijuana, Mexico.

La joven tenía 20 años cuando comenzó a participar en certámenes de belleza. En ese tiempo también trabajó en McDonald’s pero todo eso quedo en el pasado tras entrar a Nuestra Belleza Latina. Alejandra se convirtió en la primera ganadora de NBL 2007.

Tras firmar un contrato con Univision, comenzó su aventura como corresponsal de “El gordo y la flaca”, y luego como modelo de Sábado gigante. Donde estuvo seis años al lado de Don Francisco, luego decidió mudarse a Los Ángeles para seguir con su carrera. En 2014 fue la coanimadora de “Nuestra Belleza Latina”.

El siguiente año fue la presentadora del concurso musical “La banda”, de Univisión. En su vida privada se la ve muy feliz con su esposo, el coreógrafo Aníbal Marrero, con el que se casó en el 2011. Juntos procrearon a Matteo.

Melissa Marty – NBL 2008

Melissa Marty Caro nació en Puerto Rico. Ella es actriz y presentadora de televisión, según su página oficial. Marty se colocó como semifinalista en Miss Puerto Rico Universe 2007, compitiendo como “Miss Caguas”.

El siguiente año se convirtió en ganadora de Nuestra Belleza Latina 2008. Melissa trabajó como presentadora de entretenimiento en programas en Univision, Galavisión y la red Telefutura.

En 2012, Melissa se mudó a Los Ángeles, California, para seguir una carrera como actriz. En 2014, trabajó como co-presentadora del programa matutino “El Coffee Break” en la red Azteca America pero el programa se canceló el 18 de abril de 2014.

También ha trabajado para compañías prestigiosas como Mastercard, Mary-Kay, Garnier, JCPenny, Comcast, Maybelline, Statefarm y EA Sports.

En 2015, Melissa se casó con su novio Nelson Rosa.

Greidys Gil – NBL 2009

Greidys Gil nació en Cuba. Ella es actriz, presentadora de televisión, modelo y reina de belleza. Gil se ganó el título de Nuestra Belleza Latina 2009. Ganó el desafío de los “50 Mas Bellos” y formó parte de los 50 Mas Bellos del Revista People en Español 2009.

En 2010, hizo su debut como actriz en la primera telenovela de Univision, “Eva Luna”. Luego interpretó el papel de Tamara en “Corazón Valiente”, Silvia Villalobos en “Rosario” y Karla en “Marido en Alquiler”, según IMbd.com. También formó parte del equipo de “Suelta la Sopa” de la cadena Telemundo.

En 2015, Greidys se casó con su novio Luis Zaldivar, en uno de los destinos turisticos más bellos del mundo. En 2016, se convirtió en madre de un varoncito a quien llamaron Lucas.

El siguiente año, tuvieron a Grace.

Ana Patricia Gámez – NBL 2010

Ana Patricia nació en México. Ella es la ganadora de Nuestra Belleza 2010. Ella se convirtió en la segunda mexicana en ganar el reality. También ganó el desafío 50 Mas Bellos y apareció entre las 50 personas más bellas de la revista People en Español de 2010.

Ana Patricia formó parte del equipo de “Despierta América” durante varios años. En septiembre 2019, se convirtió en la anfitriona del concurso “Enamorándonos” en septiembre de 2019.

Ana Patricia estuvo casada con Fernando González. En 2013, se comprometió con Luis Carlos Martínez, el hermano de su coanfitrión de “Despierta América”, Karla Martínez. La pareja se casó en mayo de 2014 y al año siguiente, el 5 de mayo de 2015, dio la bienvenida a una niña llamada Giulietta Martínez. En 2018, le dieron la bienvenida a Gael.

La pareja reveló a People en Español que ya no planean tener más hijos.

Nastassja Bolívar – NBL 2011

Nastassja Bolívar es una actriz, presentadora de televisión y reina de belleza nicaragüense que ganó Nuestra Belleza Latina 2011 y fue coronada Miss Nicaragua 2013 y representó a Nicaragua en Miss Universo 2013.

Nastassja habla inglés, francés y español. Cuando audicionó para Nuestra Belleza Latina 2011 estaba estudiando mercadeo de moda en la Universidad Internacional de Arte y Diseño de Miami. Sin embargo, con la posibilidad de aparecer en muchos programas durante un año cuando Univision le ofreció el contrato, decidió aventurarse en la producción televisiva.

Hoy, Nastassja es la copresentadora de Latinx Now! (Telemundo), el primer programa de multi-plataformas producido en inglés y español para una audiencia bicultural en Estados Unidos y América Latina.

Vanessa De Roide – NBL 2012

Vanessa de Roide es una puertorriqueña que ganó Nuestra Belleza Latina 2012. Ella es modelo, presentadora de TV y reina de belleza. Ella también fue la imagen de Fox Deportes.

Ella presentó a Puerto Rico en Miss Earth 2005. También representó a Carolina en Miss Universo Puerto Rico 2012. Vanessa ha trabajado en varias producciones como “El Gordo y la Flaca”, “Sábado Gigantes”, “Despierta América” y “Sal y Pimienta”.

En la vida privada de Vanessa, ella anhelaba en convertirse en madre pero al sufrir tres perdidas, llegó a pensar que nunca podría tener hijos. En el 2018 se le cumplió el sueño de convertirse en madre. Vanessa y Jorge Menéndez le dieron la bienvenida a una hermosa niña, a la que le pusieron el nombre de Penélope. La chiquita, que llegó unas semanas antes de la fecha prevista para el parto, pero es una niña saludable.

Marisela De Montecrito – NBL 2013

Marisela de Montecristo es una modelo salvadoreña, presentadora de televisión, actriz y ganadora de Nuestra Belleza Latina 2013 y Miss El Salvador 2018.

Después de ganar Nuestra Belleza Latina 2013, de Montecristo hizo apariciones en varios programas de televisión, fue presentadora detrás bastidores en Premios Juventud, trabajó como modelo en “Sábado Gigante” e hizo un cameo en el video musical “Diversión” de Pitbull. Como Miss El Salvador 2018, representó a El Salvador en Miss Universo 2018 pero no logró ubicarse en el Top 20.

Hoy Marisela realiza obras caritativas en su tierra natal. “Estoy muy contenta de poder compartirles imágenes de la primera jornada de entrega de donativos.

Esta semana, gracias al apoyo de todos ustedes, estaremos visitando 2 nuevas comunidades a las cuales queremos llevarles una mano amiga que les ayude a ver que hay esperanza de salir adelante”, compartió Marisela junto a una foto de una pequeña con mascarilla, en su cuenta de Instagram. En su cuenta de Instagram tiene más de 300 mil seguidores.

Aleyda Ortiz – NBL 2014

Aleyda Ortiz es una modelo puertorriqueña, presentadora de televisión, actriz. Ella ganó Nuestra Belleza Latina 2014, fue primera finalista en Miss Universe Puerto Rico 2014 y Miss Intercontinental 2013.

Hoy, Aleyda colabora con Univisión. El pasado 7 de julio, Aleyda fue una de las presentadoras de anunciar los nominados de Premios Juventud.

Este año, Aleyda confesó que fue víctima de abuso y que lucha contra su adicción a la comida, durante una entrevista en “Despierta América”. Con valentía y sin perder la sonrisa aún llorando, Aleyda Ortiz confesó lo que nunca había dicho: que fue víctima de abuso, y a diario sigue luchando con su adicción a la comida.

“Después de haber ganado en ‘Nuestra Belleza Latina’ descubrí que no me amaba, que no me valoraba y que no me respetaba a mí misma. Fueron procesos… En mi juventud eras gordita, nunca me sentí una mujer linda…Permitía relaciones donde no me valoraban, abusivas, tóxicas, donde me trataban mal…Yo me siento como que me defraudé yo misma”, le contó Aleyda con lágrimas en los ojos a Raúl González. “Se me hace difícil todavía hablar de esto porque es una línea muy fina y delicada… Sí sufrí mucho maltrato, sí sufrí muchas agresiones y yo me siento culpable, y a veces al hablarlo me siento juzgada. Yo a veces miro atrás y me pregunto por qué yo tenía que pasar por eso, cuál era el mensaje… Obviamente el maltrato no es bonito, nadie quiere pasar por eso, y lo curioso es que yo sabía que era incorrecto pero aun así lo permití. Incluso estando yo consciente de que ese tipo de conductas no son positivas yo seguía ahí”.

Aleyda ha tenido problemas con el sobrepeso, y lo ha vencido con disciplina y mucho sacrificio. “Era gordita, todavía pienso como gorda cada vez que me visto. Tengo ciertas cosas que mejorar, mi relación con la comida”, dijo Aleyda. Actualmente es la presentadora de ‘News Café’ por Univision en la filial de Miami y la vocera de ‘Gangas and Deals’.

En 2016, Alyda comenzó una relación con el asesor financiero Ricardo Casanova. La pareja se comprometió a fines de 2018 y se casó el 22 de marzo de 2019.

Francisca Lachapel -NBL 2015

Francisca Lachapel nació República Dominicana. En su adolescencia participó y apareció en la televisión dominicana. Luego emigró a los Estados Unidos en 2010 y se casó con Rocky Lachapel.

Cinco años después su vida cambió cuando ganó Nuestra Belleza Latina 2015. Tras llevarse la corona, Francisca formó parte del equipo de “Despierta América”. Su querido personaje de Mela La Melaza se ganó el cariño del público. En 2016, Francisca se mudó de Miami a México para debutar como actriz en la novela “Despertar Contigo”, con el personaje de la villana Amanda Bandida.

Hoy, Francisca continua como copresentadora de “Despierta América”. También tiene planes de boda. En 2018, se comprometió con su novio italiano Francesco Zampogna. La pareja tenia planeado casarse este 2020 pero la pandemia de Coronavirus, hizo que cancelaran sus planes.

Clarissa Molina – NBL2016

Clarissa Molina es una modelo y reina de belleza dominicana-estadounidense que ganó Miss República Dominicana 2015 y representó a República Dominicana en el concurso Miss Universo 2015.

Clarissa ganó el título de Nuestra Belleza Latina 2016. Ella también es la ganadora de “Mira Quien Baila All-Stars 2019”, y ahora trabaja como reportera con Univision en “El Gordo y La Flaca”.

Clarissa es hija de Domingo Molina y Clara Contreras. A los 11 años, sus padres se separaron y se mudaron a la ciudad de Nueva York. A ella la dejaron en la República Dominicana con su madrastra.

A los 15 años, ella y sus hermanos se mudaron a Nueva Jersey con sus tíos y primos. Ahora, ella reside en Miami, FL después de ganar el concurso Nuestra Belleza Latina. Ella tiene ciudadanía dominicana y estadounidense.

Desafortunadamente, Clarissa anunció que dio positivo con el virus de COVID-19, este mes de julio.

Migbelis Lynette Castellanos NBL 2018

Migbelis Castellanos es una actriz, modelo y presentadora de TV venezolana de 25 años. Ella se convirtió en Miss Venezuela 2013. Tras ganar la corona, no todo fue de color de rosas. Migbelis tuvo que enfrentar críticas y comentarios negativos sobre su cuerpo, tras subir de peso.

En 2018, entro la competencia de Nuestra Belleza Latina, donde se convirtió en la primera venezolana en llevarse la corona. Migbelis obtuvo un contrato de un año con Univisión, además de $100,000 dólares.

Lo que no muchos saben es que Migbelis soñaba con ser jugadora de béisbol profesional como su padre, quien jugó con los Tiburones de la Guaira y en los Estados Unidos, en las ligas menores con los Rangers de Texas. Pero también se vio atraída por el mundo del modelaje y la televisión, según Diario La Verdad. Ella estuvo en programas infantiles de “TV COL”, probó suerte en radio a través de las emisoras favoritas en su tierra natal.