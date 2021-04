Jill Biden, esposa de Joe Biden: Lo que tienes que saber

La Dra. Jill Biden es la Primera Dama de los Estados Unidos. Ha estado casada con el presidente electo Joe Biden durante más de 40 años y ha aprendido a navegar la vida en el centro de atención.

Durante el primer mandato de su esposo, se esperaba que Jill Biden hiciera historia como la primera primera dama en tener un trabajo remunerado fuera de la Casa Blanca. Antes del día de la inauguración, había expresado repetidamente su deseo de continuar enseñando en la universidad comunitaria después de que Joe Biden asumiera el cargo.

Lo que tienes que saber:

1. Joe Biden dice que su hijo le dio las fuerzas para proponerle matrimonio a Jill pero le tuvo que preguntar varias veces antes de que ella le diga que Sí

Jill Jacobs Biden se casó por primera vez cuando era una joven estudiante universitaria. Según History , se casó con Bill Stevenson, en febrero de 1970 cuando tenía 18. Pero el matrimonio no duró y la pareja se separó en 1974. (Según Town Square Delaware , Stevenson jugó al fútbol en la Universidad de Delaware y luego abrió un exitoso bar llamado The Stone Balloon).

Al año siguiente, cuando aún era estudiante en la Universidad de Delaware, Jill Biden conoció a su segundo esposo. El hermano de Joe Biden, Frank, les organizó una cita a ciegas, informó NBC Philadelphia .

Joe Biden escribió en su autobiografía Promises to Keep que Jill le permitió sanar y seguir adelante después de la trágica muerte de su esposa Neila en 1972. “[Jill] me devolvió la vida; ella me hizo empiezo a pensar que mi familia podría estar completa de nuevo “. Sus hijos, Beau y Hunter, estuvieron de acuerdo y alentaron a su padre a convertir a Jill en un miembro permanente de la familia. Joe Biden escribió en las memorias sobre Beau declarando un día de 1976: “Creemos que deberíamos casarnos con Jill. ¿Qué piensas, papá?”

Joe Biden estuvo de acuerdo en que quería casarse con Jill, pero ella se tomó tiempo para estar convencida de unirse en matrimonio. Expresó su preocupación por convertirse en madre a tiempo completo y quería asegurarse de estar preparada para la responsabilidad antes de decir que sí. Más tarde explicó su razonamiento en una entrevista con Vogue :” En ese momento, por supuesto, me había enamorado de los chicos y realmente sentía que este matrimonio tenía que funcionar. Porque habían perdido a su mamá y yo no podía tenerlos. perder a otra madre. Así que tenía que estar 100% seguro “.

Joe Biden finalmente le dio a Jill un ultimátum después de proponerle matrimonio al menos cinco veces: o se casaban o terminarían. Jill finalmente accedió a casarse con él. La pareja se casó el 17 de junio de 1977 en la Capilla de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Según el sitio web de la campaña de Biden, Jill había estado trabajando como profesora de secundaria en esa vez, pero dejó temporalmente su carrera en suspenso para ser madre de tiempo completo para Beau y Hunter. Su hija, Ashley Biden , nació en 1981.

2. Jill Biden empezó como profesora de inglés en el colegio comunitario en 2009

Jill Biden ha sido profesora durante gran parte de su vida profesional. Según su perfil de la Casa Blanca durante la administración de Obama, su currículum incluyó el tiempo dedicado a la enseñanza en un “hospital psiquiátrico para adolescentes” en Delaware. También enseñó en Claymont High School, Brandywine High School y Delaware Technical and Community College, Historial informado.

Después de que los Biden se mudaron a Washington, D.C. en 2009, Jill Biden comenzó a trabajar en Northern Virginia Community College como profesora de inglés. El Decano de Artes Liberales, Dr. Jim McClellan, dijo WJLA-TV que Jill Biden fue tratada como cualquier otro miembro de la facultad. “Ella se sienta en un cubículo rústico como el resto de nosotros con un equipo mínimo y sin ambiente. A veces, Jill trae una muda de ropa a la oficina y se va del campus directamente a una Cena de Estado. Puede separar a esos dos mundos”.

Como Politico < / a> informó, Jill Biden se tomó un descanso de la enseñanza en enero de 2020 para estar con su esposo en la campaña. Tenía la intención de regresar al aula en 2021. McLellan le dijo a WJLA-TV él y Jill Biden se mantuvieron en comunicación por mensaje de texto sobre un plan para que ella regresara a la universidad.

En el momento de escribir este artículo, Jill Biden no figuraba como miembro de la facultad en Comunidad NOVA Sitio web de la universidad .

3.Tiene 2 títulos de maestría y un doctorado en educación

"That Was Such A Surprise" – Dr. Jill Biden Reacts To The Attack On Her DoctorateDr. Jill Biden was surprised by the tone of the attack on her doctorate degree but she was overcome with gratitude for all the people who came out in support of her. Keep watching for parts 3 and 4 of Stephen's interview with the incoming First Family. #Colbert #DrJillBiden #JoeBiden Subscribe To "The Late Show"… 2020-12-18T08:35:00Z

Además de su licenciatura de la Universidad de Delaware, Jill Biden tiene varios títulos avanzados. Obtuvo su primera maestría en educación de la Universidad de West Chester en 1981, Forbes informado. Luego obtuvo una maestría en inglés de la Universidad de Villanova en 1987.

Jill Biden estaba enseñando en Delaware Technical and Community College cuando decidió regresar al aula como estudiante. En enero de 2007, obtuvo un Doctorado en Educación de la Universidad. de Delaware. Como informó Delaware First , Jill Biden se centró en las estrategias por mejorar la retención de estudiantes en los colegios comunitarios por su disertación .

El tema del título de Jill Biden fue noticia después de las elecciones. En diciembre de 2020, el escritor conservador Joseph Epstein escribió un artículo de opinión para Wall Street Journal en el que sugirió a la futura Primera Dama eliminar el” Dr. “de su nombre porque, en su opinión, su uso “suena y se siente fraudulento, por no decir un toque cómico” porque ella no es doctora en medicina.

El editorial de Epstein fue ampliamente criticado como sexista y condescendiente. Jill Biden abordó la controversia en The Late Show with Stephen Colbert . Dijo que los comentarios de Epstein la tomaron por sorpresa. “Fue realmente el tono. Sabes, me llamó ‘niño’. Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es mi doctorado. Quiero decir, trabajé muy duro para lograrlo”. Agregó que se sentía agradecida por cómo el público se unió en gran medida en su defensa después de las consecuencias.

4. Jill Biden creció en Pensilvania con 5 hermanas y al principio soñaba con una carrera en el mundo de la moda

Jill Jacobs nació el 3 de junio de 1951 en Hammonton, Nueva Jersey, Biografía informada. Pero pasó la mayor parte de su infancia en Willow Grove, Pensilvania.

Según Town & amp ; Country , el padre de Jill, Donald, trabajaba en la banca y su madre, Bonny, era madre a tiempo completo de Jill y sus cuatro hermanas menores. El Washington Pos t informó en 2020 que Jill Biden era muy protectora con ella hermanas y “una vez le pegó un puñetazo en la cara a un matón por arrojar gusanos a una de sus hermanas”.



Después de graduarse de Upper Moreland High School en 1969, Jill decidió seguir una carrera en la industria de la moda. Pasó un semestre en Brandywine Junior College estudiando comercialización de moda antes de decidir que prefería la educación. Jill Biden explicó en un Washington Post Preguntas y respuestas con estudiantes jóvenes sobre cómo se interesó en convertirse en maestra:

Cuando era más joven quería tener una carrera glamorosa en marketing de moda. Pero en la universidad comencé a trabajar con niños que no sabían leer y supe que había encontrado mi vocación. Siempre me ha gustado leer y quería ayudarles a encontrar la misma alegría que encontraba en los libros. Y ahora soy profesora desde hace más de 30 años.

5. Jill Biden abogo en nombre de las familias de militares, además promocionó de la educación universitaria comunitaria cuando era la segunda dama

Jill Biden hizo malabarismos con sus responsabilidades docentes con su papel de Segunda Dama mientras su esposo se desempeñaba como Vicepresidente. Según una versión archivada del sitio web de la Casa Blanca, se asoció con Michelle Obama en una iniciativa llamada Uniendo fuerzas que se centró en el apoyo a las familias de militares. La página explicaba la iniciativa destinada a “educar, desafiar y provocar la acción de todos los sectores de nuestra sociedad: ciudadanos, comunidades, empresas, organizaciones sin fines de lucro, instituciones religiosas, organizaciones filantrópicas y el gobierno” para garantizar que los miembros del servicio, los veteranos y sus familias tienen las herramientas que necesitan para triunfar a lo largo de sus vidas “.

Jill Biden también se comprometió a crear conciencia sobre la importancia de hacerse exámenes periódicos para detectar el cáncer de mama. El problema ha sido un esfuerzo de los Biden durante décadas. Lanzó el Biden Breast Health Initiative en Delaware a principios de la década de 1990 como un esfuerzo de extensión educativa para niñas de secundaria.

Como Segunda Dama, Jill Biden también se aseguró de abogar en nombre de los colegios comunitarios. Fue anfitriona de la primera Cumbre de la Comunidad de la Casa Blanca Universidades en 2010. En 2012, viajó a ocho campus de universidades comunitarias durante un recorrido en autobús de tres días para resaltar las acciones positivas que las escuelas específicas estaban tomando para garantizar el éxito de los estudiantes en la fuerza laboral.

