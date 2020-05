Aries – Horóscopo de 6 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Marte es tu regente, te da la fuerza para ser claro con tu pareja y decir con exactitud lo que realmente quieres, es hora de dialogar y no de esperar que los otros lean tus pensamientos. Igualmente, este planeta hace que puedas ser hiriente, así que revisa bien tus palabras para que sea un diálogo basado en el amor.

Dinero:

Lo más importante para ti es materializar, ver que todo tu esfuerzo es recompensado, no hay que luchar tanto ni convertir todo en un esfuerzo máximo, si disfrutas y estás feliz con lo que haces puedes obtener lo que desees.

Salud:

Ahora hay muchas técnicas para que puedas ejercitarte, meditar y alimentarte sanamente desde casa, no hay disculpa para descuidarte, no hay que reinventarse y comenzar de cero, simplemente hay que moverse un poco más.

Consejo:

Ten paciencia, la calma te ayuda en estos momentos para que no tomes decisiones apresuradas, busca apoyo en la familia, amigos o pareja, no estás solo, son circunstancia a las que debemos acomodarnos.



DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras en un día Estable, este día promueve continuidad e induce resultados duraderos, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Busca ser indispensable en tu trabajo, hoy es un buen día, si por lo contrario te encuentras sin trabajo hoy podrías recibir buenas noticias solo si te encuentras en movimiento.

Salud:

Actividades que te conecten con la serenidad son muy buenas para hoy. Medita o practica yoga. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Notarás como los problemas en tus relaciones empiezan a tener un final, si lo aprovechas podrás crear comienzos refrescantes.

Dinero:

Veras como las cosas que no estaban saliendo tal cual lo planeaste empezaran a mejorar, esto debido a la energía que te acompaña en este día.

Consejo: La paciencia no es solamente la capacidad de esperar, es como nos comportamos mientras esperamos.