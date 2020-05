Aries – Horóscopo de 27 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

El amor es para compartirlo, disfrutarlo y crecer con el paso de los años, así que no entres en la monotonía, si eso está sucediendo es mejor que dialoguen, busquen ayuda y puedan solucionarlo de una manera más amigable y amorosa.

Dinero:

Es posible que te ofrezcan otro cargo de mayor responsabilidad en tu labor, es la oportunidad para aprender nuevas cosas que serán vitales para tu desarrollo profesional.

Salud:

Las alergias son muy frecuentes en ti, es momento de buscar ayuda, ahora hay muchas alternativas diferentes a las tradicionales, la acupuntura o la bioenergética pueden darte una solución diferente y no tan invasiva.

Consejo:

Hacer ejercicios de relajación o meditación pueden ayudarte mucho con tu carácter y forma de expresarte, no solo te ayuda a ti sino también a las personas con las que compartes, ¡ensaya, nada pierdes!

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, te encuentras en día de Remover, es un día considerado para actividades religiosas o espirituales, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Elegir muy bien a quienes tienes en tu entorno laboral es importante para evitar conflictos, lo mejor es salir de las personas que no están dispuestas a trabajar contigo.

Salud:

Sentir unos minutos el sol en tu piel te brindará mucha calma, el calor tiene mucho poder en ti hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Controla tu paciencia, no dejes que lo más mínimo te quite la paz y la alegría, busca la forma de abandonar los sentimientos negativos expresados de formas incorrectas.

Dinero:

Tomas una decisión financiera puede que no sea la decisión mas sabia el día de hoy, evita los problemas reduciendo los gastos y antojos.

Consejo: Procura fluir con el día, no intentes llevarle la contraria a lo que podrías estar destinado.