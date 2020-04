Aries – Horóscopo de 8 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Algunas veces tu terquedad e impaciencia abruman a tu pareja, procura mantener la calma a la hora de actuar, recuerda que el sol está en tu signo, eso significa que puede maximizar tus emociones.

Dinero:

Es un buen día para disfrutar de lo que tienes, consigues lo que te propones cuando eres perseverante y no te dejas llevar por el concepto de otras personas, no siempre se requieren socios para tener un propósito y hacerlo realidad.

Salud:

Si dejas de pensar en lo que hiciste o no, esa presión en el cuello terminará, cargas con el pasado y te atormenta el futuro, piensa en el hoy.

Consejo:

Procura que la calma sea tu fiel compañera, hay que saber esperar, procura tener un solo propósito, enfocarte en él y poner todo tu esfuerzo.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en un día Oficial Remover, apropiado para actividades religiosas o espirituales.

Trabajo:

Es posible que hoy te atrases en algunas tareas laborales, lo importante es no caer en la desesperación y mejor crear un plan para ponerse nuevamente al día. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Excelente día para realizar una limpieza energética, tanto en tu casa como en ti mismo. Busca maneras efectivas de hacerlo y dale una nueva vibra a tu ambiente.

Amor:

Aprender a expresar tu cariño hacia los demás es muy importante para ser una mejor versión de ti mismo/a. Haz el intento, tal vez algo positivo ocurra.

Dinero:

No es un buen día para realizar diligencias a bancos o hacer negocios con clientes, las actividades podrán retrasarse y habrá inconvenientes en tu camino. Recuerda en lo mínimo salir de casa.

Consejo: “La paciencia es el arte de la esperanza” –Luz de Clapiers.