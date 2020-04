Aries – Horóscopo de 2 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Paciencia y tranquilidad, por momentos crees que tu relación con familiares, amigos o pareja se está deteriorando, pero no es así, solo debes ser más amoroso y cuidadoso con tus palabras.

Dinero:

El universo te habla hoy de calma, pon la atención en tus emociones, no tomes decisiones con las inversiones desde la escasez, piensa hoy cómo es tu relación con el merecimiento, ¿das y no sabes recibir?, ¿recibes y no te ocupas en el dar?

Salud:

Puedes sentir tensión en el cuello que te produce dolores de cabeza, busca cómo relajarlo, hay muchos ejercicios sencillos que te ayudan.

Consejo:

Muchas personas en tu entorno están dispuestas a escucharte y ayudarte, no permitas que la incertidumbre te agobie, deja el orgullo y habla.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, día de Éxito es muy favorable para emprender acciones relacionadas con la organización y la eficiencia, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Tus ideas de reestructura y organización te ayudaran a sobresalir en tu entorno laboral. Aprovecha la energía para obtener grandes logros.

Salud:

Muy buena energia para comenzar disciplinas que quieras mantener en el tiempo, es el consejo que debes tener presente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Evita actitudes negativas como quejas constantes, rigidez o desconsideración, puedes alejar a las personas que quieres por tener estos comportamientos.

Dinero:

Es un día excelente para llamar clientes, cobrar deudas y pedir ayuda o consejo de personas que consideres sabias.

Consejo: Busca ser consiente de todas las acciones que realizas, si dispones de una buena energía el resultado será positivo.