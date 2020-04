Aries – Horóscopo de 13 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

La terquedad no conduce a ningún lado, más bien te lleva a la amargura, por lo tanto por hoy disfruta de la compañía de los tuyos, si hay una actividad en familia involúcrate en ella y no impongas tu voluntad.

Dinero:

Es momento de que aspires a más, es hora de que te escuchen y valoren todo lo que haces, a veces es necesario defender con carácter sin necesidad de enojarse y entrar en polémicas.

Salud:

Las tensiones por la labor que desempeñas te van a pasar factura, no seas terco, asesórate y busca un plan que se acomode a tus necesidades de ejercicio y alimentación, incluso, busca algún tipo de terapia.

Consejo:

Para distraerte y hasta sacar todas tus frustraciones busca un proyecto para realizar en tu hogar, algo que te guste y te saque de la rutina diaria, comienza a mirar desde hoy qué puede ser.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.



Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en choque con el signo del día. Es favorable que hoy le des prioridad a valores como el orden y la focalización.

Trabajo:

Evita llenarte de angustia por situaciones que aun no han ocurrido, es mejor que pienses en estructurar un nuevo plan de acción, para delegar y organizar tu estructura laboral.

Salud:

Debes despejar tu mente, estas en un día de muchas complicaciones. Ver una serie o comer algo que te antoja, podría ayudarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Defenderte y dar tus opiniones no servirán mucho el día de hoy, la otra persona no te entenderá. Es mejor dedicarse a escuchar y ser receptivo con lo que te dicen. No te preocupes, tendrás tu día para expresarte.

Dinero:

Para evitar toparte con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido y no realizar ningún movimiento el día de hoy.

Consejo: La paz la debes encontrar en tu interior, antes que en cualquier lado.