Aries – Horóscopo de 30 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Sientes la necesidad de valorar el tiempo con tus seres queridos, busca nuevas formas de compartir con esa persona especial, mantén los lazos sin importar las barreras.

Dinero:

Has aprendido que la mejor forma de aprovechar el dinero es compartiéndolo, mantén ese pensamiento para que sigas disfrutando de todos los recursos que hay dispuestos para ti.

Salud:

Mantén rutinas para asegurar tu salud física, mental y emocional. Si necesitas hablar con alguien no dudes en acudir a un especialista. Debes ser tu prioridad.

Consejo:

Puedes sentirte abatido en algunos momentos, no dejes a un lado tu característica de iniciador, busca nuevas formas de hacer las cosas, nuevos hobbies… no te quedes estático.



DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, triangulas con Rata y Mono, día muy positivo para ti, ellos serán tus aliados este día. ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Tienes las capacidades de un líder y debes aprovecharlo para destacarte en tu trabajo, ser sensato con enfrentamientos.

Salud:

Debes relajarte, un buen baño o si puedes actividades que requieran de agua te ayudarán. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Rodearte de tus amistades o de tu familia te brindará seguridad, además reforzará tus habilidades sociales.

Dinero:

No tengas miedo en tomar una decisión importante, debes ser muy valiente y con iniciativa el día de hoy.

Consejo: Valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentirlo sigue adelante.