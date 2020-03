Aries – Horóscopo de 27 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Hoy es un día para entender que aunque no haya una pareja podemos ser felices, descubrir todo lo bueno que tenemos para ofrecer y ofrecernos, quieres para ti una persona dinámica, inteligente y divertida, cuando deba ser, será.

Dinero:

Si tienes un emprendimiento hoy es el día para elaborar un plan con redes sociales, ampliar tu círculo de clientes y buscar nuevas estrategias de mercadeo.

Salud:

Sigue siendo de mucha importancia el lograr que todas las personas que te rodean acaten las reglas del autocuidado, hoy busca un momento para meditar y conversar en familia.

Consejo:

Te es muy fácil concentrarte y buscar solución a todo aquello que en este día parece inalcanzable, tienes las respuestas para lo que requieres hacer, aprovecha al máximo este día.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en un día muy favorable, ya que estas en día Lleno, sin embargo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Utiliza este día para tomar acción en tus próximos pasos o acciones dentro de tu trabajo, si te encuentras sin un trabajo formal es un buen día para tocar las puertas.

Salud:

Te encuentras trabajando de mas, debido a que no estas midiendo tu tiempo, dedica tiempo para descansar también. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

En el amor todo se encuentra bien, sin embargo, notaras que este día las cosas que tienes planeadas no salgan como tu quieres, en especial si tenias algún viaje o salida programada.

Dinero:

Aunque hoy sea un día muy positivo para realizar actividades financieras debes de tener cuidado porque la energía del día tendera a atrasar tus actividades.

Consejo: Se inteligente con tu dinero, anticipa las necesidades e invierte ahí.