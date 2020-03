Aries – Horóscopo de 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Día propicio par estar con tu pareja, debes buscar el equilibrio en la relación si deseas que sea para vivir en armonía y estar disfrutando como el primer día.

Dinero:

Una persona de tu entorno familiar te puede ayudar en estos momentos a resolver algo en tus finanzas, ten confianza que será para tu mayor beneficio, no olvides que el universo te cuida.

Salud:

Tu tranquilidad es lo más importante en estos momentos, busca alcanzar lo que te has propuesto de la mejor forma posible,

Consejo:

Te adaptas fácilmente a los cambios, aprovecha para enseñarles a las personas de tu entorno cómo hacerlo sin fallar en el intento, esta situación es más que propicia para ello, mantén tu espíritu en unión con el universo, así no entras en el pesimismo que te caracteriza.

DRAGÓN

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras liderando el día, pero es un día únicamente promueve resultados positivos para Remover situaciones, actividades o personas de tu vida. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Llevas evaluando tu futuro desde hace un tiempo, si te encuentras decidido a ampliar tus horizontes laborales, hoy es el día.

Salud:

No tomes la actividad física a la ligera. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que hoy te sientas mas obstinado de lo normal y quieras permanecer solo y tranquilo, pero en este proceso puedes ofender y lastimar a los que te rodean su no eres cuidadoso con tus palabras.

Dinero:

No tomes decisiones muy arriesgas este día, al menos que sea para cortar gastos que no agregan valor a tu proyecto de vida.

Consejo: Busca la manera de crear un espacio para ti, sin ser rudo con las demás personas, ellos solo quieren compartir contigo.