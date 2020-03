Aries – Horóscopo de 22 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Si estás con una pareja solo por estar, busca cambiar esta situación de la mejor manera para ambos. Hay que sentir la magia en el amor, sea hacia la familia, los amigos o la pareja; si eso no te sucede, busca la razón por la que te encuentras en esa situación.

Dinero:

Se presenta un viaje por tu labor e igualmente después se convertirá en unos días de descanso, disfruta ese tiempo y recuerda que prosperidad no significa qué tanto puedas pagar sino qué tanto estás dispuesto a recibir.

Salud:

A veces quieres acelerarlo todo y por eso mismo tienes accidentes que se podrían evitar, ten cuidado con pies y manos o un dolor muscular. Ten calma todo no es para ya, tiempo al tiempo.



Consejo:

Con tus amigos y familiares hay encuentros muy armónicos, sientes que las cosas fluyen fácilmente y hasta la relación con tus compañeros de trabajo ha mejorado, todo gracias a que estás cambiando tu actitud hacia el otro.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, estas triangulando con Rata y Mono. Concéntrate en actividades que te aporten sigue estos consejos.

Trabajo:

Compartir ideas, conocimientos o pensamientos con tu equipo de trabajo será beneficioso para construir un plan, intenta mantenerte conectado con ellos.

Salud:

Día especial para conectarse con lo espiritual, dale gracias al universo por todo lo que te ha brindado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Ten la valentía para comunicar qué no te está gustando, si hay que cambiar algo tienes la habilidad para adaptarte a todo.

Dinero:

No te apures en lo económico, tienes la seguridad de que todo va a salir bien al final.

Consejo: Recuerda que después de la tormenta viene la calma.