Aries – Horóscopo de 19 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja.

Amor:

Se más paciente y tolerante pues todo se resuelve en su justo momento. Si hay problemas en tu relación, sé consciente que se solucionan cuando los dos estén preparados para hablar, el diálogo es fundamental.

Dinero:

No pierdas tu norte, el motivo de tu angustia es por la expectativa que pones en todo. Vive hoy, recibe con amor y gratitud lo que el universo te brinda, no esperes nada y no te enganches con la escasez.

Salud:

Te cuidas y tomas las precauciones necesarias para estar con un buen nivel de energía; ahora bien, cierra los ojos y descansa, relaja tu mente y deja de pensar en tu labor, es fundamental que dejes lo inconcluso en la oficina.

Consejo:

La vida es para disfrutarla, tienes dos opciones: te reinventas a diario y haces cosas nuevas o entras en el letargo de la rutina que es agobiante.



DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, va a ser un buen día, aunque vas a enfrentar situaciones complicadas verás que los problemas no son tan grandes como parecen, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Redactar cartas, correos o convocatorias será lo mejor para hacer llegar tu idea de manera más eficaz.

Salud:

Busca descansar tu cuerpo, puede que le estés exigiendo de mas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hablar con tus amigos es buen plan para hoy. Practica la empatía con tus amigos, escúchalos y aconséjalos desde tu sabiduría.

Dinero:

Invertir o comprar artículos que estén relacionados con las finanzas te traerá satisfacción duradera.

Consejo: Los diamantes son el resultado de la presión y el trabajo duro.