Aries – Horóscopo de 17 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

No entres en conflicto, si hay algo que no está bien en tu relación, cámbialo, exprésalo. No te quedes ahí solo por estar, es más un desgaste que una relación que aporte.

Dinero:

Debes reconciliarte con el dinero, hoy parece que hay una herida con tu merecimiento; si hay una dificultad piensa cuál es la razón por la que en estos momentos estás pensando en escasez.

Salud:

Hoy busca algo nuevo que hacer, eres activo y te encantan los desafíos, no entres en la rutina del día, lo inesperado también nos hace liberar la carga.

Consejo:

El universo siempre nos da las respuestas. En momentos de dificultad no pienses que nada tiene solución, escucha, lo que requieres saber llega de muchas maneras.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, la energía del día te apoyara para que tomes las medidas necesarias para anticiparte a los problemas y crear un mejor futuro.

Trabajo:

Hoy será un buen día para ti, junto con tus jefes y tus compañeros, a pesar de que las cosas estén tensas notaras que iras mas allá.

Salud:

Debes mantener muy hidratado, es vital que tomes bastante agua para que te mantengas limpio de todo malestar. No menosprecies síntomas como tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás tiempo con tu pareja, busca reavivar el amor con tu pareja comenzando por solucionar los problemas entre ustedes.

Dinero:

Este día presagia una energía de buena fortuna, no necesariamente es dinero, también puede ser buenas noticias.

Consejo: Mantente bien informado de lo que sucede en tu entorno para que puedas tomar decisiones sabias.