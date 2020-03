Aries – Horóscopo de 14 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Como te recordamos hace unos días, no todo se trata de ti. Es el momento adecuado para pensar en el otro, deja las emociones impulsivas a un lado y piensa dos veces si eso es coherente con lo que buscas en una relación.

Dinero:

Te sientes cómodo y equilibrado en este aspecto, para mantener esa sensación debes comenzar a estructurar bases sólidas que te permitan asegurar tu futuro.

Salud:

Es un gran momento para comenzar las transformaciones que quieras hacer con la forma en la que cuidas de ti. Reserva tiempo para tu descanso.

Consejo:

Dónde está tu atención, está tu energía así que concéntrate en actividades que sean para tu mayor bien y el de tu entorno.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras en tu día, pero es un día que no promueve resultados positivos al menos de que quieras remover situaciones, actividades o personas de tu vida, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es un excelente día para que finalices todos los negocios que no te estaban generando las expectativas esperadas, reúnete con tu equipo conversa de cual es el siguiente paso.

Salud:

No tomes la actividad física a la ligera, es un buen día para comenzar actividades deportivas donde canalices el estrés.

Amor:

Puede que hoy te sientas mas obstinado de lo normal y quieras permanecer solo y tranquilo, pero en este proceso puedes ofender y lastimar a los que te rodean su no eres cuidadoso con tus palabras.

Dinero:

No tomes decisiones muy arriesgas este día, al menos que sea para cortar gastos que no agregan valor a tu proyecto de vida.

Consejo: Permítete un tiempo para compartir contigo mismo, sin ser rudo con tu entorno.