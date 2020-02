Aries – Horóscopo de 12 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja, Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor: Tu pareja te pide prudencia, aunque muchas veces no entiendes su pasividad, dentro de ti sabes que tiene razón.

Dinero: Te llega un dinero inesperado.

Salud: Muchas veces tratas de ahogar tu exceso de fuerza comiendo sin medida, eso no es sano.

Consejo: El buen habito hace al monje.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.



Diario:

Hoy en día Gallo de Madera Yin, va a ser un buen día, aunque vas a enfrentar situaciones complicadas verás que los problemas no son tan grandes como parecen.

Trabajo:

Verás que la autoridad hoy será más estricta contigo, no lo malinterpretes con que están en tu contra, simplemente saben que aun puedes dar lo mejor de ti.

Salud:

Ve al medico, si no tienes ningún malestar lo mejor es agendar una cita para una revisión general.

Amor:

No pases por alto el amor y los esfuerzos que hacen los demás por ti, hoy es un buen día para que expreses tu agradecimiento.

Dinero:

Las complicaciones económicas siempre se pueden resolver, ve opciones y evalúa tus alternativas, sin embargo, espera un día Mono o Rata para tomar acción.

Consejo: Los diamantes son el resultado de la presión y el trabajo duro.