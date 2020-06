Acuario – Horóscopo del 29 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Siempre buscas tu amor ideal, le pones miles de requisitos para poder descartar ya que no cumplen tus expectativas, pero el amor no es de expectativas el amor es de compañía, confianza, caminar juntos, reír y disfrutar la vida, no es solo cumplir con muchos requisitos.

Dinero:

Ahora estás recibiendo lo que el universo tiene para ti, comenzaste a ver el dinero como lo que es y dejo de ser tan inalcanzable, haces lo que te apasiona y te pagan por ello, así de sencillo, prosperidad y merecimiento.

Salud:

No te exijas tanto, puedes cuidarte sin necesidad de buscar la perfección, simplemente sigue disfrutando de tu vida y de lo que tanto te gusta, el deporte, la comida y el ejercicio, sin llevarlo a extremos.

Consejo:

No te pierdas por seguir a otros, debes ser fiel a ti mismo y seguir con lo que comenzaste a agradecer no es rendir pleitesía a nada ni a nadie, cuídate de caer en el egocentrismo tuyo o de otros.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en combinación Direccional en día de Recibir, promueve principalmente las recompensas, sin embargo, es un día complicado. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

En este día crecerás profesionalmente. Puede que se te presente o tu mismo crees una oportunidad que estabas buscando. Tienes que tener muy presente que los fines no justifican los medios.

Salud:

La productividad y el ingenio harán que tu mente se distraiga y no te atormentes tanto con cosas preocupantes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Serás muy honesto contigo mismo y los que te rodean, lo cual hará que tus relaciones te vean como alguien fiel y de confianza. Recibe esa muestra de afecto con los brazos abiertos.

Dinero:

No es un buen día para gastar tu dinero, si no tienes otra opción procura comprometerte para entregarlo otro día.

Consejo: La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino.