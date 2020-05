Acuario – Horóscopo del 5 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Ten muy en cuenta que, si no eres sincero con tu pareja, más tarde que temprano las cosas saldrán a la luz, di lo que tengas que decir en el momento adecuado y de la mejor manera para poder solucionarlo desde el amor.

Dinero:

Organiza el lugar donde haces tu labor diaria, cambia de sitio los muebles para que la energía se renueve, de esa forma evitas bloqueos y cansancio el día de hoy.

Salud:

Recuerda mantenerte atento, enfocarte en cumplir los planes que has diseñado para obtener los resultados esperados, hoy puedes hacer que todo salga a tu favor.

Consejo:

Piensa que tienes todo a tu favor, al universo no se le pide desde la escasez, el universo ya todo lo ha creado, así que la prosperidad depende de la relación que tengas con el dinero.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, te encuentras en Choque en un día Balanceado, debes de tener espacial cuidado este día, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Te encontraras muy emocional, cualquier cosa te distraerá fácilmente, te sentirás apagado y sensible ante cualquier critica, intenta trabajar con música suave para mantenerte tranquilo.

Salud:

El choque que tienes en el día va relacionado con accidentes automovilísticos y viajes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Como hoy te sentirás tan emocional, debes ser cuidadoso en dejar expresar todo lo que sientes, deberás controlarte, ya que eres propenso a tornarte violento si te llevan la contraria.

Dinero:

Hoy no tendrás un buen juicio para los negocios, ya que las decisiones que tomes serán muy emocionales, evita hacer gastos grandes y prestar dinero, ya que puedes involucrarte con personas que te harán perder dinero.

Consejo: La mejor forma de expresar tus sentimientos es esperando a que el enojo se vaya porque de lo contrario no expresaras mas que una emoción.