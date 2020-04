Acuario – Horóscopo del 5 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Aprovecha esta temporada para ser honesto contigo y darte los espacios que necesitas para reflexionar sobre cómo recibes y das amor. Muchas veces no nos sentimos apreciados pero tampoco sabemos cómo nos gusta ser amados.

Dinero:

Tienes la fortuna de saber innovar y mejorar las situaciones que se te presentan, no temas porque esta vez no es la excepción. Pon tu creatividad a flote y haz algo que te apasione.

Salud:

No todo necesita una respuesta, no todos tus pensamientos deben ser lógicos o coherentes. Aprende a convivir con ellos y dejarlos ir cuando es necesario, no todo tiene una razón profunda, no todo necesita reflexión. Cuida tu mente.

Consejo:

Eres creador de oportunidades, así que no desperdicies tu talento esperando que vengan a tocar la puerta cuando tú mismo, puedes transformar tu mundo.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras en día Abierto, lo cual es muy favorable para todo tipo de actividades, sin embargo, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Utiliza este día para descansar, si te involucras en problemas ajenos puedes salir realmente perjudicado.

Salud:

Intenta compartir en este día, mantener una interacción con las personas que quieres te hará bien. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Evita verte involucrado en situaciones riesgosas o que haya probabilidades de causarte problemas ya que puedes salir perdiendo.

Dinero:

El día es muy favorable, sin embargo, debes de ser astuto para poder encontrar una inversión que te garantice el éxito.

Consejo: La energía es algo muy valioso, no la entregues o te permitas recibir energía negativa.