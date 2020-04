Acuario – Horóscopo del 21 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

No busques tener el control en la relación, mucho menos ser posesivo y celoso con la persona que tienes a tu lado, todo eso ocurre por que estas vibrando desde el miedo y no desde el amor.

Dinero:

Saturno, el planeta que visita tu signo hasta mediados de diciembre, te impone estructura y orden. Quizás las personas crean que te has vuelto casi tacaño, pero no, es Saturno organizando la casa.

Salud:

Eleva tu energía vital con Yoga, Tai Chi, baile o lo que desees que te ponga en movimiento consciente, así te dispones a sentirte mejor, cambias la dinámica y recobras fuerzas.

Consejo:

Los momentos que compartes son para alimentar tu esencia, pon atención en lo que sucede y te darás cuenta de lo afortunado que eres, no pienses en que siempre te falta algo, piensa que todo está muy bien y agradécelo.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras Triangulando en día Lleno, promueve la abundancia, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Procura rodearte y mantener buena relación con las personas sabias de tu empresa o gremio, no solo hoy podrás tener mejores relaciones, sino que también mejores oportunidades.

Salud:

Intenta mantenerte conectado con los movimientos culturales que sean de tu preferencia, esto te hará sentir mejor. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu lado motivado por la pasión y el amor está activado el día de hoy, no te de miedo decir lo que sientes a alguien especial, seguramente serás retribuido.

Dinero:

Tu energía junto con la del día te dará la capacidad para crear buenas soluciones para situaciones complicadas, lo importante es que encontraras la forma de beneficiarte financieramente.

Consejo: Las personas influenciadas por la energía del Tigre tienden a ser presumidas cuando se encuentran en un buen momento, sin notar que puedes hacer sentir mal a los demás.