Acuario – Horóscopo del 1 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Hoy estarás muy pendiente de tu pareja, quieres su bienestar y harás todo lo posible por que este día sea lo mejor posible para compartir, un reencuentro es necesario en estos momentos.

Dinero:

Estás confundido por la situación actual, cree en tu intuición, hoy es un día perfecto para hacerle caso y saber cómo actuar.

Salud:

Hoy sientes que debes ser más cuidadoso, que todo debe estar limpio y desinfectado, no te sorprendas y hazlo, así te sentirás mejor.

Consejo:

Marte y Saturno, tu regente, están en casa uno, Marte es energía y Saturno es rigurosidad, así que puedes disponer de mucha actividad en estos momentos y tener los resultados que deseas, piensa muy bien que deseas cambiar y lo vas a lograr.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras triangulando con el Perro y el Caballo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovechar este día.

Trabajo:

Busca ordenar todas tus responsabilidades y mantenerlas al día, ten en cuenta que las personas ordenadas serán mas exitosas este año.

Salud:

Intenta no exponerte físicamente, si te encuentras realizando ejercicios, se cuidadoso. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Busca ordenar, modificar o construir tu casa con las personas con que la compartes, ten presente en que zonas de la casa puedes hacer esto.

Dinero:

No realices actividades financieras el día de hoy, mantén los gastos al mínimo, la energía del día no esta favorable.

Consejo: Ten muy presente ser referente de una actitud positiva, las personas se fijarán en ti.