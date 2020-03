Acuario – Horóscopo del 31 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Aprovecha este momento para sacar todo ese potencial y ponerlo a tu favor, tienes un maravilloso don: te reinventas fácilmente, así que ponlo a servicio de los tuyos, puede ser muy útil en este día para ellos.

Dinero:

Entiende que las finanzas no lo son todo, tienes a ser materialista, hoy dona algo de lo que tienes para otro. Decirle al universo que compartes de corazón, te reconforta.

Salud:

No te dejes dominar por la pereza, conversa con quien estés compartiendo este día y bailen, caminen, conversen y rían mucho, para elevar su vibración emocional.

Consejo:

Piensa solo en disfrutar hoy, no te ocupes del mañana, puedes obtener todo lo que desees. La sinceridad es primordial en estos momentos, sé tú mismo.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras en día de Destrucción por lo que deberás de ser muy cuidadoso, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Deberás tener mas cuidado y ser mas detallista de lo normal, ya que eres propenso de tener documentos importantes. Si tienes reuniones importantes lo mejor es que revises dos veces tus materiales.

Salud:

Se cuidadoso de no abusar de la comida o de las bebidas, puedes hacerte realmente daño. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tienes que tener en cuenta que, si tienes problemas ya sea con tu familia o con tu pareja, subirá de nivel rápidamente, busca controlar la situación siendo un mediador y no un detonador.

Dinero:

En este día eres mas propenso a sufrir un robo o una estafa por la energía del día, utiliza esta información para estar mas atento en tus transacciones.

Consejo: Primero entiende tu entorno antes de precipitarte, podrías tomar la decisión incorrecta por tu impaciencia.